В Кремле пообещали учесть мнение граждан по названиям аэропортов

Москва, , 13:41 — REGNUM Власти учтут мнение граждан России, недовольных результатами голосования по выбору имен для российских аэропортов. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, после подведения итогов голосования по проекту «Великие имена России» мнение недовольных результатами опроса не останется без внимания.

«Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Мурманска направила организаторам конкурса «Великие имена России» официальное письмо с просьбой исключить Мурманск из проекта.

Результаты голосования указывают на то, что аэропорт заполярной столицы должен носить имя Николая II. По данным альтернативных опросов, 86% мурманчан против любого изменения нынешнего названия аэропорта «Аэропорт города-героя Мурманска».

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