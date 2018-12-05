Среда, 5 Декабря 2018 года
14:48:43 МСК

В Кремле пообещали учесть мнение граждан по названиям аэропортов

Политика

После подведения итогов голосования по проекту «Великие имена России» мнение недовольных результатами опроса не останется без внимания, подчеркнул Песков

Москва, 5 декабря 2018, 13:41 — REGNUM  Власти учтут мнение граждан России, недовольных результатами голосования по выбору имен для российских аэропортов. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, после подведения итогов голосования по проекту «Великие имена России» мнение недовольных результатами опроса не останется без внимания.

«Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата Мурманска направила организаторам конкурса «Великие имена России» официальное письмо с просьбой исключить Мурманск из проекта.

Результаты голосования указывают на то, что аэропорт заполярной столицы должен носить имя Николая II. По данным альтернативных опросов, 86% мурманчан против любого изменения нынешнего названия аэропорта «Аэропорт города-героя Мурманска».

Читайте также: Мурманская Общественная палата выступила против переименования аэропорта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить