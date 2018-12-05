Спикер Госдумы назвал президента Украины диктатором

Москва, , 13:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Володин назвал случившиеся в Керченском проливе провокацией, за которой стоит глава Украины Порошенко.

«По нашему мнению, это провокация, за которой стоит президент Украины Петр Порошенко», — заявил Володин.

Цель этой провокации — удержать власть в стране, указал спикер Госдумы. Он отметил, что шансов быть легитимно избранным у Порошенко нет.

«Таким диктаторам не место в Европе, и такими методами нельзя бороться за власть», — заявил спикер Госдумы.

Вместе с тем в Госдепе США заявили, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.