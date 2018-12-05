На въездах в Одессу разместили посты с бронетехникой

Одесса, Украина, , 13:41 — REGNUM На въездах в Одессу разместили бронированные разведывательно-дозорные машины, сообщает 5 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, полицейские кордоны расставлены на всех въездах в город. Полицейские с автоматами проверяют все подозрительные автомобили. Отмечается, что 28 ноября было две попытки прорваться через кордон, оба раза виновниками были водители в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Одесса стала «криминальной столицей Украины» из-за резкого роста преступности в городе.

Также Украина с 28 ноября ввела военное положение в десяти областях страны, в том числе в Одесской области.

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