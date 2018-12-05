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Песков: в Москве знают о рисках политизации «Северного потока — 2»

Политика

Они связаны с проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран

Москва, 5 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Политизация строительства газопровода «Северный поток — 2» несет определенные риски для проекта. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москве эти риски известны уже достаточно давно.

«Риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении «Северного потока», существуют», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря генсек немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что считает чрезмерно жестким шагом отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2».

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Внешняя политика России
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