Служба безопасности Украины обвинила УПЦ в разжигании межрелигиозной розни

Киев, , 13:28 — REGNUM Украинскую православную церковь (УПЦ) спецслужбы Украины заподозрили в разжигании межрелигиозной розни. Такое обвинение служба безопасности страны (СБУ) выдвинула на основании проведённых обысков и изъятых во время оперативных мероприятий брошюр.

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В СБУ уточнили, что обыски в последние дни были проведены в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1070230606469087232

«По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», — говорится в официальном сообщении службы.

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В частности, речь идёт о брошюре «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы». За несколько дней следователи изъяли 75 экземпляров этого издания. Согласно заключению экспертов, оно «содержит пропаганду религиозной нетерпимости… оскорбляет чувства граждан… в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря повестки в СБУ получили около 20 священников канонической Украинской православной церкви Ровенской и Сарненской епархий. Ранее сотрудники СБУ провели обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. У него была изъята книга «Украинская православная церковь: Отношения с государством, отношение к АТО и церковному расколу».

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