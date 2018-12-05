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Прикамье получит в 2018 году 72 новых школьных автобуса

Политика

Проект постановления об обновлении школьного автопарка принят на заседании правительства региона 5 декабря

Пермь, 5 декабря 2018, 13:26 — REGNUM  В Пермский край до конца 2018 года должно поступить 72 новых школьных автобуса. 39 автобуса поступят согласно распоряжению правительства РФ, еще 33 — по распоряжению Минпромторга. Такие данные в рамках заседания краевого правительства привела министр образования Пермского края Раиса Кассина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каждое из 35 муниципальных образований получит от одного до четырёх автобусов. В результате полностью обновится парк автобусов, чей срок эксплуатации превышает 10 лет. Под замену на 71% попадут и автобусы 2009 года выпуска.

Глава минобра Прикамья отметила, что по количеству нового автотранспорта регион занял второе место в Приволжском федеральном округе.

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