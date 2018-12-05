El Mundo: «Желтые жилеты» загнали в угол президента Франции

Мадрид, , 13:25 — REGNUM Правительство Франции 4 ноября сообщило об установлении шестимесячного моратория на повышение тарифов на дизельное топливо. Таким образом, президент страны Эммануэль Макрон отступил перед бунтом «желтых жилетов», пишет испанское издание El Mundo.

До этого французский лидер и его премьер-министр Эдуар Филипп много раз говорили, что они этого не сделают. Однако давление со стороны стихийного протестного движения, народная поддержка бунтующих, о которой свидетельствовали результаты всех опросов, и субботний всплеск насилия в Париже заставили их изменить свое мнение.

Вскоре после представления пакета дополнительных мер премьер-министр попросил прекратить насилие. «Государство — гарант мира и общественного порядка, никакой налог не стоит того, чтобы ставить под угрозу национальное единство», — сказал Филипп. Кроме того, он пообещал, что рост цен на свет и газ также будет заморожен «на протяжении зимы», чтобы утихомирить протестующих. Наконец, в своем телевизионном выступлении премьер-министр поспешил заверить, что ужесточение правил техосмотра транспортных средств тоже откладывается, что было одним из изначальных требований манифестантов.

«Этот гнев, который зародился давно и долгое время оставался невысказанным, сейчас проявляется мощно и в коллективной форме. Нужно быть глухим и слепым, чтобы не видеть и слышать его», — добавил премьер-министр.

События этих дней послужат началом национального диалога, направленного на полный пересмотр французской системы налогообложения, также сообщил Эдуар Филипп.

План по умиротворению протестующих был разработан в ходе собрания в Елисейском дворце в ночь с понедельника на вторник. Совета министров не было: президент Макрон, отменивший официальный визит в Сербию, ограничился совещанием с премьер-министром и министрами, которые отвечают за затрагиваемые области. Массовые протесты высветили много вопросов, так что объявленный мораторий станет лишь частью мер, которые обдумывает французский лидер. Последние могут распространиться на всю налоговую систему Франции.

При этом намеченная на сегодня встреча премьер-министра Филиппа с представителями «желтых жилетов» была официально отменена. Этого следовало ожидать после того, как митингующие заявили в понедельник, что не собираются на ней присутствовать.

Действующий президент находится у власти всего 18 месяцев (из пятилетнего срока) после уверенной победы над Марин Ле Пен, напоминает испанское СМИ. Сейчас уровень популярности Макрона достиг минимальных значений, на карту поставлена судьба его президентства. Он добился проведения необходимых реформ, которые откладывали все его предшественники, но теперь из-за повсеместных протестов решил взять паузу.