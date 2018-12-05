МИД РФ подтвердил верность Памятным запискам СССР 1960 года о Курилах

Москва, , 13:19 — REGNUM Уважаемый Модест Алексеевич,

В связи с Вашим обращением относительно Памятной записки Правительства СССР от 27 января 1960 г. сообщаем следующее. 14 ноября с.г. на встрече в Сингапуре Президент Российской Федерации В.В. Путин и Премьер-министр Японии С. Абэ договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 г.

В период после Второй мировой войны данный документ служил договорно-правовой базой для выстраивания отношений между Союзом ССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, и Японией. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран и зарегистрирована в Секретариате ООН. В ней закрепляется юридический факт прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией.

Таким образом, отсылки к Декларации в политическом диалоге с Японией обоснованы и естественны. Разумеется, российская сторона исходит из необходимости учета в рамках переговорного процесса всех имеющихся двусторонних документов и дипломатической переписки, включая Памятные записки Правительства СССР от 27 января и 24 февраля 1960 г.

5 декабря 2018 года,

Департамент информации и печати МИД России