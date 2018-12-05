Демократы за безопасность границы — но против стены: конгрессмен

Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Финансирование безопасности границы должно сопровождаться изменениями и в самой иммиграционной политике президента США Дональда Трампа, считает конгрессмен-демократ Стени Хойер. В своем твиттере 5 декабря политик пишет:

«Пока президент и лидеры Конгресса ведут переговоры о финансировании безопасности границы, демократы считают, что в паре с этим финансированием должны быть также значительные изменения в жестокой иммиграционной политике президента. Переговоры длятся уже год, но демократы Конгресса продолжают твердо стоять против задуманной президентом пограничной стены. Мы поддерживаем безопасность границы, но мы должны сбалансировать это с защитой достоинства иммигрантов и лиц, ищущих убежища, и свести к минимуму вредные последствия для пограничных сообществ».

Как сообщало ИА REGNUM, количество нелегальных иммигрантов в США упало до самого низкого уровня за последние 10 лет. В 2016 году в США было 10,7 млн нелегальных мигрантов (3,3% общего населения страны), при этом пик пришелся на 2007 год, когда нелегалы составляли 4% американского населения.