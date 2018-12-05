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Суть реакции на убийство Хашогги понимают все, кроме Трампа — сенатор США

Политика

Нацбезопасности это не на пользу

Вашингтон, 5 декабря 2018, 13:19 — REGNUM  То, как США реагирует на убийство Джамаля Хашогги, вредит самой Америке, это понимают и республиканцы, и демократы, считает сенатор-демократ Бен Кардин. Обсуждая сообщение о том, что два республиканских сенатора, Боб Коркер и Линдси Грэм, довольно резко высказались по делу Хашогги, Кардин пишет в твиттере:

«Нашей национальной безопасности вредит, а не помогает, когда диктаторы верят, что могут избежать последствий отвратительных действий вроде внесудебных казней ‑ и продолжать получать поддержку США. Это понимают мои друзья по обе стороны прохода, единственный, кто не понимает этого, — президент».

Как сообщало ИА REGNUM, брифинг ЦРУ убедил сенаторов в виновности саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда. Напомним, расследование исчезновения Джамаля Хашогги в Стамбуле, где, как предполагают спецслужбы Турции, он был убит и расчленен 2 октября, переросло в крупный международный скандал. Одним из главных подозреваемых в убийстве является принц Мухаммед, который не может быть осужден, так как является членом королевской семьи.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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