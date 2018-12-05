«Громкий» митинг в Улан-Удэ: катализаторы протеста — рубки лесов и Байкал

Улан-Удэ, , 13:16 — REGNUM Отгремевшая в Улан-Удэ 4 декабря акция протеста, которая позиционировалась организаторами как митинг против вхождения республики в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), привлекла к себе внимание не только местных, но и федеральных СМИ. Хотя по факту к митингу присоединились от силы человек двадцать, шуму мероприятие наделало. В том числе и потому, что проходило прямо у Народного Хурала, где в это время шла сессия местных депутатов.

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Подробности этого публичного мероприятия в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил присутствовавший на нём блогер Эрдэм Гомбоев. По его словам, организаторы выдвинули два основных требования — отмена вхождения Бурятии в ДФО и введение по всей территории Бурятии моратория на промышленную вырубку лесов, до тех пор, пока не будут выработаны меры по ликвидации незаконной вырубки под видом санитарных сплошных вырубок:

«Например, в Баргузинском районе выявлены масштабные нарушения, возбуждено несколько уголовных дел, там буквально объявлена «охота» на защитников леса, общественных контролёров. Им поджигают дома, было несколько случаев, выбивают по ночам стёкла. И самое плохое, что в гонении на активистов участвует лесная полиция. Там сейчас уволено руководство местного лесхоза, на них «висят» уголовные дела».

Гомбоев отметил, что речь идёт не только о санитарных вырубках, но и о «чёрных» и легальных лесорубах, которые «пилят лес в десятки раз больше, чем положено»:

«Весь Баргузинский район заставлен пилорамами».

По словам собеседника ИА REGNUM, митингующие добились того, что будет организована некая рабочая группа из числа выступающих, которая сможет в конструктивном ключе заявить все свои требования и предложения на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Координировать работу этой группы будет пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

«Что касается вступления Бурятии в ДФО. Какое количество людей поддерживает это решение, трудно сказать, потому что никаких социологических опросов, общественных слушаний не было проведено. Что касается протестующих, то основные доводы таковы: то, что под видом «дальневосточного гектара» будут распроданы земли, расположенные в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) озера Байкал. Например, сейчас китайцы оформляют участки возле Байкала на своих жён, подставных людей. Китайцы оформляют фирмы на местных жителей и участвуют в инвестиционных проектах по коммерческому освоению лесоугодий. Китайская экспансия — это угроза, которая станет реальностью при вхождении Бурятии в ДФО. А то, что власти утверждают, что ЦЭЗ Байкала «дальневосточный гектар» не затронет… Да, не затронет. Они просто сократят ЦЭЗ, как это сделали с водоохранной зоной озера», — подчеркнул Эрдэм Гомбоев.

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Он также весьма негативно оценил действия полиции на митинге:

«Откровенно угрожали, запрещали вести видеосъёмку. Была попытка «скрутить» всех в автозак. Двух людей, в том числе меня, задержали, но после того, как было достигнуто решение провести встречу в Национальной библиотеке, нас отпустили без составления протокола. Потом была попытка «оформить» всех уже в библиотеке, но после того, как люди начали обвинять пресс-секретаря в том, что он завлёк людей в ловушку, полицейские на моих глазах порвали уже составленные протоколы».

Прокомментировал блогер и распространившиеся в соцсетях заявления о том, что данный митинг являлся провокацией, и его истинной целью стало отвлечение внимания от принятого на сессии Народного Хурала решения об упразднении должности сити-менеджера Улан-Удэ.

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«На самом деле катализатором протеста, по моему мнению, является ситуация с лесом в Баргузинском районе», — резюмировал Эрдэм Гомбоев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, указом президента РФ от 3 ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Но не все теперь уже бывшие сибиряки остались довольны этим решением. Одна из причин — оно было принято без обсуждений на местах. В соцсетях жители Бурятии и Забайкалья писали, что «уснули в Сибири, а проснулись уже на Дальнем Востоке».

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Между тем местные власти обещают, что от перехода в ДФО Бурятия получит только плюсы, так как Дальнему Востоку уделяется повышенное внимание со стороны федеральных властей. Также звучат обещания, что программа «Дальневосточный гектар» не коснётся побережья Байкала.

Однако 4 декабря в Улан-Удэ всё же состоялся митинг против вступления региона в ДФО. Ещё одно требование митингующих — полный запрет на вырубку леса Байкальской природной территории, «кроме хозяйственных нужд населению под контролем общественности».

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