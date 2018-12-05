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МИ6 считает, что ей удалось ослабить потенциал российский разведки

Политика

Руководитель британской разведки выступил с речью

МИ6 считает, что ей удалось ослабить потенциал российский разведки
Dun.can
МИ6

Лондон, 5 декабря 2018, 13:14 — REGNUM  На сайте правительства Великобритании опубликовано выступление генерального директора MI6 Алекса Янгера. Secret Intelligence Service, SIS/Military Intelligence, MI6 — это служба внешнеполитической разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Речь Алекса Янгера посвящена развитию Секретной разведывательной службы в ответ на гибридные угрозы и внедрение новых подходов для обеспечения безопасности Великобритании. Как руководитель разведки он выступает крайне редко, это его второе выступление за четыре года. Ряд его высказываний заслуживает внимания.

В своей речи руководитель SIS отметил изменение задач разведки с учетом изменения мира: «Когда я присоединился к SIS, нашей главной задачей было узнать секреты. В мире гибридных угроз недостаточно знать, что делает ваш противник. Вы должны быть в состоянии принять меры, чтобы изменить его поведение».

Алекс Янгер уделил внимание статье 5 Североатлантического договора, которая гласит, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников по НАТО будет считаться нападением на всех. Он подчеркнул, что этот тезис является краеугольным камнем обороны и безопасности Великобритании.

Руководитель SIS также подчеркнул, что благодаря «делу Скрипалей» Великобритании удалось скоординировать «крупнейшее в истории коллективное изгнание российских разведчиков из государств членов НАТО и государств-партнеров, значительно ослабив российский разведывательный потенциал».

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