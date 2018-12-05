Крым получил нового министра экономики

Симферополь, , 13:11 — REGNUM Новым министром экономического развития Крыма назначили местного специалиста Людмилу Бланк. Соответствующий указ главы республики Крым опубликован 5 декабря на официальном портале правительства республики.

«Назначить Бланк Людмилу Сергеевну на государственную должность Республики Крым — министра экономического развития Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября предыдущий руководитель министерства Наталья Чабан ушла в отставку, написав заявление по собственному желанию. Людмила Бланк с 2011 по 2014 годы занимала руководящие должности в министерстве экономического развития и торговли Крыма. В 2014 году была назначена на должность начальника управления стратегического развития министерства экономического развития Республики Крым. С 15 декабря 2015 года работала заместителем министра экономического развития РК.

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