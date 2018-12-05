Индонезия и Таиланд развивают торгово-экономическое сотрудничество

Джакарта, , 13:33 — REGNUM Посол Таиланда в Индонезии Сонгхол Сукчан заявил, что отношения между Индонезией и Таиландом продолжают развиваться в различных секторах, сообщает Antaranews.

«В 2017 году двусторонняя торговля превысила 16 млрд, при этом экспорт Таиланда увеличился на 11%. Экспорт Индонезии в Таиланд вырос почти на 20%», — заявил посол во время празднования национального дня Королевства Таиланд в Джакарте, 4 декабря.

По его словам, более 100 тайских компаний инвестируют в Индонезию. За последние 5 лет, продолжил он, десять тайских компаний инвестировали 8 млрд долларов США в Индонезию и наняли более 16 тыс. индонезийский рабочих.

«Индонезия и Таиланд имеют хорошие отношения на протяжении 68 лет», — подчеркнул Сонгхол Сукчан.

Напомним, дружба между Индонезией и Таиландом началась с 1871 года, когда король Таиланда Рама V или из династии Чакри впервые посетил Яву, а король Рама IX совершил государственный визит в Индонезию в 1960 году.