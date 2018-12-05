Соботка: «Мир возможен только с Россией, а не без и тем более против»

Москва, , 13:07 — REGNUM Длительный мир на европейском континенте возможен только при условии хороших отношений с Россией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка на пленарном заседании Госдумы.

«Россия мировая держава, важный партнёр в международном сообществе государств. Сила означает также и ответственность — ответственность за мир и международную безопасность… Австрия придерживается одной позиции: длительный мир в Европе возможен только с Россией, а не без и тем более против», — подчеркнул он.

При этом глава Нацсовета добавил, что в таком партнёрстве нет места «кибератакам, дестабилизации и шпионажу», а необходимо укрепление доверия, «чтобы не давать пищу предрассудкам».

«Должна быть открытая дискуссия на фоне напряжённости и инцидентов, которые мы имеем сейчас», — отметил он.