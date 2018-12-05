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Глава НАТО заявил о приоритете безопасности для Западных Балкан

Политика

Глава альянса также подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда Македония станет 30 членом НАТО

Вашингтон, 5 декабря 2018, 13:13 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Североатлантического альянса безопасность Западных Балкан является первостепенной, сообщает 5 декабря Anadolu.

«Безопасность и стабильность Западных Балкан имеет первостепенное значение для НАТО. У нас прочные отношения со всеми странами региона», — подчеркнул Столтенберг.

Глава альянса также подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда Македония станет 30 членом НАТО.

Напомним, в 90-е и 00-е года страны НАТО подвергли страны бывшей Югославии тяжелым бомбардировкам, что привело к распаду государства и появлению новых стран, ориентированных на сотрудничество с альянсом.

Больше всего от агрессии альянса пострадала Сербия, а ее руководители, в том числе бывший президент Слободан Милошевич были признаны военными преступниками.

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