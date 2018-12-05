Подразделения МВД Украины переведены на усиленный вариант несения службы

Киев, , 13:00 — REGNUM Все подразделения МВД Украины были переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает 5 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, был также создан единый оперативный штаб, возглавляемый заместителем главы МВД Украины Вадимом Трояном. Также подобные штабы были созданы по всей Украине.

Штабы будут работать круглосуточно и обмениваться информацией с генштабов ВСУ, службой безопасности Украины (СБУ), разведуправлением минобороны Украины, госохраной и госспецсвязью.

Напомним, с 28 ноября на Украине в 10 областях введено военное положение. Это произошло после того, как российские пограничники задержали три украинских военных судна, которые устроили провокацию в Азовском море.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: военное положение на Украине — ширма для провокаций в Донбассе