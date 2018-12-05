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Австрия призвала прекратить эскалацию конфликта из-за провокации Украины

Политика

США грозят последствиями и болью

Австрия призвала прекратить эскалацию конфликта из-за провокации Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель

Москва, 5 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  Глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка призвал прекратить эскалацию конфликта из-за провокации в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Надо делать все, чтобы прекратить эскалацию», — заявил Соботка, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Отметим, что Австрия сейчас председательствует в Евросоюзе.

25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в керченский порт три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ.

Госдепартамент США пригрозил России «болью и последствиями» в том случае, если задержанных после провокации украинских моряков не отпустят.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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