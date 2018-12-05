Мэром Ярославля избран Владимир Волков

Ярославль, , 12:44 — REGNUM Мэром Ярославля избран и.о. градоначальника Владимир Волков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За Владимира Волкова проголосовал 31 депутат. Дмитрий Гаврилов получил два голоса, очевидно, это депутаты фракции ЛДПР. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса.

Фракция КПРФ в составе 4 человек не участвовала в голосовании, покинув зал заседаний. Избрание мэра депутаты приветствовали аплодисментами.

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