Москва, , 12:44 — REGNUM Высказывание датского премьер-министра Ларса Лекке Расмуссена о «бомбардировке» советскими войсками острова Борнхольм является классическим примером дезинформации. Об этом сообщила 5 декабря журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя слова Расмуссена, Захарова призвала его не искажать исторические факты и «не позорить маму». Она напомнила, что СССР освободил датский остров от фашистской оккупации в годы Второй мировой войны. В 1945 году датский министр иностранных дел выразил Советскому Союзу благодарность от имени народа.

Дипломат выразила недоумение тем, что глава датского правительства не вспомнил о зверствах нацистов. Она предположила, что Расмуссен плохо учился в школе.

Ранее датский политик заявил, что советские войска после освобождения Дании от фашистской оккупации провели бомбардировку Борнхольма. Он добавил, что падающие бомбы видела его мать.

Остров Борнхольм в Балтийском море использовался немецкими войсками как наблюдательный пост и станция подслушивания. В мае 1945 года СССР осуществил операцию, известную как Борнхольмский десант, освободив остров от оккупантов.

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