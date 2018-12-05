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В МВФ рассказали о возможном «черном сценарии» для Британии после Brexit

Политика

МВФ после оценки экономики страны предложил Лондону три сценария развития событий

Лондон, 5 декабря 2018, 12:42 — REGNUM  Экономику Великобритании ждет «черный сценарий» в случае выхода Соединенного королевства из Евросоюза (Brexit) без заключения сделки, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

По ее словам, МВФ после оценки экономики страны предложил Лондону три сценария развития событий. Первый — базовый, второй — средний, третий — «черный». При этом признаки последнего сценария наблюдаются в стране уже сейчас.

«Это очень четкое объяснение того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соответствующего соглашения по Brexit», — отметила Лагард.

Напомним, 29 марта Великобритания покинет Евросоюз, до этого периода Брюссель и Лондон должны договориться об условиях взаимовыгодного размежевания. В противном случае Brexit может состояться без каких-либо договоренностей.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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