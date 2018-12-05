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Ярославский депутат: Прямые выборы — это раскачивание лодки извне России

Политика

Единоросс обвинил коммунистов в раскачивании политической ситуации

Ярославский депутат: Прямые выборы — это раскачивание лодки извне России
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Выборы

Ярославль, 5 декабря 2018, 12:37 — REGNUM  Депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Роман Галагаев на заседании 5 декабря заявил, что при помощи идеи прямых выборов политическая ситуация раскачивается извне России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

5 декабря в городе прошли выборы мэра городским представительным органом, при этом фракция КПРФ покинула зал заседания, заявив, что избирать мэра должны все горожане.

Сегодня ситуация с выборами раскачивается — прямые — непрямые. Идет зарабатывание очков, мне кажется, что лукавят коммунисты, прикрываясь повесткой прямых выборов. Основной принцип прямых выборов — это доверие избирателей. И есть сегодняшние примеры прямых-непрямых выборов в мировых столицах, в Бундестаг, в Лондоне, в других городах. Вопрос шире, чем он представляется. Идет раскачивание лодки извне России, мы это знаем, и попытки дестабилизировать ситуацию внутри», — заявил депутат от «Единой России» Роман Галагаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, у зданий административных органов прошли пикеты за прямые выборы мэра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле коммунисты пришли на заседание в майках «За прямые выборы»

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