Ярославский депутат: Прямые выборы — это раскачивание лодки извне России

Ярославль, , 12:37 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Роман Галагаев на заседании 5 декабря заявил, что при помощи идеи прямых выборов политическая ситуация раскачивается извне России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

5 декабря в городе прошли выборы мэра городским представительным органом, при этом фракция КПРФ покинула зал заседания, заявив, что избирать мэра должны все горожане.

Сегодня ситуация с выборами раскачивается — прямые — непрямые. Идет зарабатывание очков, мне кажется, что лукавят коммунисты, прикрываясь повесткой прямых выборов. Основной принцип прямых выборов — это доверие избирателей. И есть сегодняшние примеры прямых-непрямых выборов в мировых столицах, в Бундестаг, в Лондоне, в других городах. Вопрос шире, чем он представляется. Идет раскачивание лодки извне России, мы это знаем, и попытки дестабилизировать ситуацию внутри», — заявил депутат от «Единой России» Роман Галагаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, у зданий административных органов прошли пикеты за прямые выборы мэра.

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