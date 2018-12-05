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Делегация ХАМАС посетит Ливан

Политика

Целью турне является налаживание контактов с арабскими странами и информирование их о положении дел в Палестине

Рамалла , 5 декабря 2018, 12:40 — REGNUM  Делегация палестинской партии ХАМАС прибыла в Ливан в рамках своего зарубежного турне, сообщает 5 декабря Anadolu.

Целью турне является налаживание контактов с арабскими странами и информирование их о положении дел в Палестине.

«Целью визита также является мобилизация сил свободного мира для поддержки палестинского народа в борьбе против израильской оккупации, которую поддерживает администрация США», — говорится в заявлении ХАМАС.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.

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