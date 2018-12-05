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МИД РФ: Киев идет на разрыв договоров с Россией «не от большого ума»

Политика

Одновременно с разрывом договоров с Россией украинским властям следовало бы задуматься — есть ли какая-то регулирующая отношения между странами альтернатива

Москва, 5 декабря 2018, 12:32 — REGNUM  Украинские власти, постоянно говоря о разрыве договоров с Россией, поступают так не от большого ума. Об этом 5 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, одновременно с разрывом договоров с Россией украинским властям следовало бы задуматься — есть ли какая-то альтернатива в сфере права, с помощью которой отношения между двумя странами могли бы регулироваться.

Также Захарова подчеркнула, что ни для заявлений о разрыве договоров, ни для самого разрыва «большого ума не надо».

Как сообщало ИА REGNUM, неонацисты, представляющие партию «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Верховной раде, внесли на рассмотрение в парламент Украины законопроект об автоматическом прекращении двусторонних договоров с Россией.

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