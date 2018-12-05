Порошенко: «332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию»

Киев, , 12:31 — REGNUM

15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви. Об этом 5 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко на Форуме местного самоуправления.

«Я рад обнародовать дату объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит устав нашей новой церкви, этот собор изберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении столетий была центром украинской православной жизни», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что патриарх Варфоломей разослал приглашения на собор иерархам трех украинских церквей, в том числе и канонической Украинской православной церкви. При этом Порошенко отметил, что 332 года назад Москва «аннексировала Киевскую метрополию».

«Его всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата с приглашением принять участие в этом чрезвычайно важном историческом событии. 1030 лет назад мы крестились, святой равноапостольный князь Владимир крестил и основал церковь 1030 лет назад. 332 года назад Москва аннексировала Киевскую метрополию. 100 лет назад власть Украинской народной республики впервые поставила на порядок дня вопрос об автокефалии. Но в то время не удержали государственность. 27 лет назад сразу же с возобновлением независимости возобновилась борьба украинцев за собственную церковь независимую от Кремля», — сказал Порошенко.

«Теперь у нас есть три фундаментальных решения. Во-первых, Вселенский патриарх и синод отбросили претензии Русской православной церкви на Украину, как якобы каноническую территорию РПЦ. Второе. Они приняли и подтвердили решение предоставить автокефалию — независимость православной церкви Украины. В-третьих, они подготовили томос», — напомнил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−29 ноября Вселенский патриархат провел синод, на котором принял «Конституционный устав украинской церкви». Также синод утвердил текст томоса об автокефалии УПЦ. 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви.

В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Ожидается, что избранный на объединительном соборе предстоятель единой поместной церкви Украины отправится в Константинополь за томосом.