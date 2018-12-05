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МИД: Россия ответит на усиление военного присутствия США на Кипре

Политика

Милитаризация острова и вовлечение его в планы США и НАТО чреваты опасными и дестабилизирующими последствиями, заявила Захарова

Москва, 5 декабря 2018, 12:26 — REGNUM  Возможное усиление американского военного присутствия на Кипре вынудит Россию принять ответные меры. Об этом сообщила 5 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Из разных источников поступают сообщения, что США активно прорабатывают возможности по наращиванию своего военного присутствия на Кипре. В Вашингтоне это объясняют противодействием «возрастающему российскому влиянию» на фоне военного успеха России в Сирии.

Так, представители США побывали на кипрских объектах военного-стратегического значения. Кроме того, американцы активно консультируются с властями Кипра по разным аспектам расширения военно-технического сотрудничества.

Милитаризация острова и вовлечение его в планы США и НАТО чреваты опасными и дестабилизирующими последствиями. В таком случае Москва будет вынуждена отреагировать, заключила Захарова.

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МИД России
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