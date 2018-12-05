Главной темой международного форума в Оренбуржье станет цифровая экономика

Оренбург, , 12:47 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 5 декабря, дан старт международному форуму «Оренбуржье — сердце Евразии», который стал одной из визитных карточек региона. В 2018 году форум проводится восьмой раз, и в центре его внимание будет тема «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития». Дискуссии будут построены вокруг новых цифровых технологий и их влияния на экономику, развитие предпринимательства, международное сотрудничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

На традиционный оренбургский форум приехали представители регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, объединенных идеей евразийской интеграции.

«Наш форум — уже восьмой. И с каждым годом — это шаг вперед. Нынешний форум посвящен мощному тренду XXI века — цифровой экономике. Я благодарен всем, кто приехал к нам сегодня. Это более 3500 человек. Я благодарен нашим друзьям: представителям Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также делегации Ташкентской области Узбекистана. Впервые на нашем форуме представлена Китайская Народная Республика во главе с генеральным консулом в Казани. Оренбуржье открыто для инвесторов, для друзей ради будущего наших стран и народов», — сказал на церемонии открытия форума губернатор Оренбуржья Юрий Берг.

Также участников приветствовал хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.

«Сегодняшний форум является одной из замечательных традиций Оренбургской области, и я хотел бы пожелать ему продолжаться долгие годы», — отметил он.

О своем отношении к форуму в приветственном слове рассказал генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани господин У Инцинь.

«Я считаю, что такой международный форум имеет убедительные причины проводиться в Оренбургской области. Во-первых, географическое положение. Она находится в центральной части Азии и Европы. Во-вторых, Оренбургская область граничит с Казахстаном. Она соединяет Россию с Центральной Азией, является частью Шелкового пути. И поэтому Оренбуржье играет исключительную роль в сопряжении одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом, который поддерживает председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин. Оренбургская область уделяет внимание развитию высокотехнологичной экономики. Особенно развитию экономики за счет инноваций. Я искренне желаю успехов международному форуму «Оренбуржье — сердце Евразии», — подчеркнул У Инцинь.

В рамках форума глава региона Юрий Берг и заместитель генерального директора ООО «Яндекс» Сергей Чернышов подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере образовательных проектов между Оренбургской областью и компанией «Яндекс».

"Информационные технологии являются действенным и наиболее перспективным драйвером развития. Очень важно, чтобы молодое поколение россиян было интеллектуально и практически подготовлено к жизни в будущем цифровом обществе. В связи с этим необходимо обучать детей основам программирования и информационным технологиям, начиная уже с младшего школьного возраста. В 2019 году в регионе начнут работать как минимум четыре учебных центра «Яндекс.Лицей». В них будет организовано обучение школьников основам программирования и информационных технологий. В школах Оренбуржья должна сформироваться полноценная цифровая образовательная среда, внедрено передовое электронное обучение», — отметил после подписания меморандума губернатор Юрий Берг.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы международного форума, с 5 по 7 декабря в рамках мероприятия участники планируют подписать свыше 20 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, развитии и поддержке малого предпринимательства, привлечении российских и иностранных инвестиций в региональные приоритетные проекты, развитии цифровой экономики, развитии международных и внешнеэкономических связей в сферах торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

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