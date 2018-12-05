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Голикова призвала пересмотреть концепцию домов престарелых

Политика

Вице-премьер считает, что «плодить большое количество организаций» прежнего типа в субъектах РФ не имеет смысла

Голикова призвала пересмотреть концепцию домов престарелых
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Москва, 5 декабря 2018, 12:22 — REGNUM  Банальная реконструкция домов престарелых не решит проблему принципиального улучшения качества жизни людей старшего возраста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

«Всё-таки нам хотелось говорить о структуре, новом уровне этих социальных учреждений, а не о домах престарелых в нашем традиционном понятии. Поэтому воссоздание и реорганизация, реконструкция старых учреждений и создание на их базе таких же учреждений, мне кажется, что это путь в никуда», — заявила Голикова.

Она призвала сенаторов оценить, следует ли «в маленьких республиках плодить большое количество организаций и реконструировать», или построить принципиально новые социальные объекты, «что-то более продвинутое и лучшее».

Основные новации должны быть направлены на создание более комфортной среды, которая «давала бы им действительно возможность ощущать себя там, если не как дома, но достаточно комфортно», считает Голикова.

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«Правительственный час» в СФ вице-премьера Т. Голиковой
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