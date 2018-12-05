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Экс-президента Украины Януковича перевезли в Израиль для лечения

Политика

В связи с этим судебное разбирательство могут приостановить

Киев, 5 декабря 2018, 12:19 — REGNUM  Экс-президента Украины Виктора Януковича лечат в Израиле, заявил его адвокат Александр Горошинский во время заседания суда, сообщает 5 декабря УНИАН.

Адвокат во время выступления в суде заявил, что прилагает к делу медицинские справки о болезни Януковича и о его лечении в Израиле.

Также Горошинский отметил, что в больнице, где лечат Януковича, нет возможности для видеосвязи с судом. Адвокат подытожил свое выступление ходатайством о приостановлении судебного разбирательства до полного выздоровления подзащитного.

Напомним, Януковича на Украине обвиняют в государственной измене, изменении государственных границ, нарушении конституции и других «преступлениях». Рассмотрение дела длится уже несколько лет.

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Дело Януковича
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