МИД РФ: киевская власть пытается удержать падение рейтинга

Москва, , 12:16 — REGNUM Решение украинских властей запретить въезд в страну российским мужчинам является попыткой компенсировать падение собственного рейтинга за счет простых людей. Об этом 5 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, реальные причины указанного решения Киева очевидны.

«Украинское руководство за счет простых людей отчаянно пытается удержать свой падающий рейтинг и заигрывает с националистически настроенным электоратом», — подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ назвала указанную русофобскую инициативу украинской власти «попыткой возвести очередной барьер между народами России и Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский президент Пётр Порошенко, введя запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, грубо и бесчеловечно нарушил права миллионов людей.

Читайте также: Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек