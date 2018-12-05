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МИД РФ: киевская власть пытается удержать падение рейтинга

Политика

Захарова назвала новую инициативу украинской власти по запрету на въезд российских мужчин попыткой возвести барьер между народами двух стран

МИД РФ: киевская власть пытается удержать падение рейтинга
Генри Робинсон. Гальванизация трупа. 1836

Москва, 5 декабря 2018, 12:16 — REGNUM  Решение украинских властей запретить въезд в страну российским мужчинам является попыткой компенсировать падение собственного рейтинга за счет простых людей. Об этом 5 декабря заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, реальные причины указанного решения Киева очевидны.

«Украинское руководство за счет простых людей отчаянно пытается удержать свой падающий рейтинг и заигрывает с националистически настроенным электоратом», — подчеркнула Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ назвала указанную русофобскую инициативу украинской власти «попыткой возвести очередной барьер между народами России и Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский президент Пётр Порошенко, введя запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, грубо и бесчеловечно нарушил права миллионов людей.

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