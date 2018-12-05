Ярославцы провели пикеты в день выборов мэра

Ярославль, , 12:16 — REGNUM В Ярославле 5 декабря в день выборов мэра города прошли несколько пикетов за прямые выборы градоначальника. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Одиночные пикеты прошли на улице Нахимсона около мэрии города и Советской площади около здания правительства области.

Прямые выборы мэра были отменены в 2014 году. Последним избранным мэром стал Евгений Урлашов, который в 2013 году был арестован, а затем осужден за взятки. В настоящее время мэра избирают депутаты муниципалитета. В 2017 году таким образом был избран Владимир Слепцов, который в 2018 году ушел в отставку.

Неоднократно в областную думу вносились законопроекты о возврате прямых выборов, но депутаты ни разу не поддержали это предложение.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат и.о. мэра Ярославля: Вы к нам надолго?

Читайте развитие сюжета: В Ярославле коммунисты пришли на заседание в майках «За прямые выборы»