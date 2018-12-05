МИД РФ надеется, что операция Израиля не нарушит положения резолюции СБ ООН

Москва, , 12:14 — REGNUM Москва надеется, что действия Израиля в рамках начатой на границе с Ливаном операции «Северный щит» не нарушат резолюцию Совбеза Организации Объединённых Наций. Об этом сегодня, 5 декабря, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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При этом дипломат признала право Израиля на защиту своей национальной безопасности, в том числе воспрепятствование незаконному проникновению на территорию страны.

«Одновременно выражаем надежду, что предпринимаемые с этой целью действия не будут вступать в противоречие с положениями резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая определяет правила проведения сторон в районе «голубой линии», — добавила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Тель-Авив объявил о начале операции «Северный щит» по уничтожению специализированных туннелей, через которые «Хезболла» проникает из Ливана в Израиль. Отмечалось, что оперативные мероприятия будут проходить только на территории еврейского государства. В тот же день военные армии Израиля обнаружили первый трансграничный наступательный туннель на границе с Ливаном в южной части Кафр-Кела. Объект будет уничтожен.

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