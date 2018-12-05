Демурин: Отвечать за керченскую провокацию должны и те, кто отдавал приказы

Москва, , 12:20 — REGNUM Если расследование провокации Украины в Керченском проливе не ограничится обвинениями моряков, а дела будут возбуждены и против тех, кто отдавал им приказы, то «по цепочке» можно будет дойти и до американских «партнеров», ныне выступающих с ультиматумами, отметил в среду, 5 декабря, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя призывы представителей госдепа по керченскому инциденту.

Как сообщалось ранее, представители госдепа США вновь призвали Россию отпустить задержанных моряков, пригрозив «болью и последствиями» в случае отказа. Инцидент в госдепе считают актом агрессии со стороны России. Представитель департамента также отметил, что происшедшее должно привести Евросоюз к мысли об отказе от «Северного потока — 2».

В своих насыщенных пошлой патетикой ультиматумах и угрозах — будь то по РСМД или украинским морякам, задержанным за незаконный вход в территориальные воды нашей страны, — американцы становятся просто смешными. Понятно, однако, что главный адресат этих «посланий» не Россия, а их собственные так называемые «союзники». На нашу страну, на другие страны, которые не признают за Вашингтоном право диктовать мировые правила, такая постановка вопроса производит, естественно, противоположный эффект.

Тем более что комментарии вашингтонских чиновников в связи с инцидентом в Керченском проливе вскрывают дополнительные долгосрочные цели этой американо-украинской провокации: препятствование строительству газопровода «Северный поток — 2». Что-то не припомню, что американцы ранее открыто заявляли, что подходят к энергетической инфраструктуре как к «средству устрашения и сдерживания», как это сделал представитель госдепа США (не исключено, что и сам Майк Помпео) на недавнем заседании Североатлантического совета.

Если же говорить собственно об истории с украинскими моряками, заключенными решением российского суда под стражу в связи с обвинениями в незаконном пересечении нашей границы, то меня удивляет то, что уголовное дело было возбуждено только против них. В конце концов, они военнослужащие, в том числе и сотрудники СБУ; действовали они в соответствии с полученными приказами. Значит, возбуждать уголовное дело надо и в отношении тех, кто эти приказы им давал, кто разрабатывал эту очередную операцию по подрыву безопасности нашей страны. Если проследить всю цепочку, то она выведет и на американских «подельников», — отметил Михаил Демурин.