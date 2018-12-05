Северный флот России подвел итоги 2018 года

Североморск, Мурманская область, , 12:04 — REGNUM В Североморске прошло заседание военного совета Северного флота, на котором подведены итоги деятельности сил флота в 2018 году. Как сообщает газета «Красная звезда», командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул, что Северный флот ещё раз подтвердил готовность решать поставленные задачи в Арктике и других районах Мирового океана.

Всего в 2018 году Северный флот провел 148 учений, выполнил 157 ракетных стрельб. План боевой подготовки перевыполнен на 10 процентов. Общая наплаванность подводных лодок превысила планы на 36 процентов, а надводных кораблей — на 86 процентов.

Впервые за несколько лет проведён сбор-поход Северного флота, в котором приняли участие 36 надводных кораблей и подводных лодок, 14 самолетов и вертолетов, 36 единиц вооружения сухопутных войск и берегового ракетно-артиллерийского соединения, 133 единицы вооружения войск ПВО, более четырёх тысяч военнослужащих Северного флота. Отряд возглавил ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Впервые в истории отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота совершил трансарктический переход Северным морским путём из Баренцева моря в Берингово и обратно. В районе поселка Тикси проведено учение по защитео стровных территорий, а также уникальное двустороннее учение, в ходе которых отличную подготовку показали морские десантные силы, Арктическая мотострелковая бригада и бригада морской пехоты Северного флота. С побережья острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) произведена стрельба береговым ракетным комплексом «Бастион».

В рамках проверки Стратегических ядерных сил экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» произвёл из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Синева».

Ракетный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» впервые в истории произвёл залп четырьмя межконтинентальными ракетами «Булава».

В Белом море ракетную стрельбу из подводного положения по береговым целям выполнил ракетный крейсер «Северодвинск».

В Арктике возобновилось регулярное патрулирование противолодочными самолётами, превысив плановые показатели общего налета на 33 процента. ВВС и ПВО провели 18 лётно-тактических учений с 2800 применениями основных видов вооружений.

Проведено 30 батальонных и дивизионных тактических учений, 134 ротных учения, сотни боевых стрельб отделений и взводов. В состязаниях профессионального мастерства военнослужащих ВМФ России «Кубок моря"Северный флот победил в 19 номинациях из 38 и занял первое место.

Северный флот завершил госиспытания фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и начал заводские испытания атомного подводного ракетного крейсера «Казань».

— Главный итог — подчеркнул адмирал Николай Евменов — личный состав Северного флота приобрёл практические навыки и научился уверенно действовать на незнакомых полигонах в суровых условиях Арктики.

После ухода из Арктики в 1990-е годы почти всех соединений вооруженных сил России, за исключением Северного флота, оборона страны с этого направления восстанавливается.