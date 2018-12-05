В Оренбуржье ожидается увеличение тарифа за вывоз мусора в четыре раза

Москва, , 11:56 — REGNUM В Оренбургской области сорвано выполнение программы по обращению с твёрдыми бытовыми отходами (ТКО) и не выполнено президентское поручение. Об этом в рамках Парламентского часа на заседании Госдумы РФ заявил депутат Сергей Катасонов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня 5 декабря, тарифа нет в области. Ожидается увеличение в четыре раза. При этом не выполнены программа и поручение президента о создании электронной модели территориальной схемы. То что касается региональной программы, целевые показатели сомнительны, потому что отсутствуют на сегодня стандарты переработки. Исходя из такой сложности не только в Оренбуржье, сможет ли министерство выполнить ту задачу, которую поставил президент или будет предложен какой-то альтернативной вариант?», — задал парламентарий вопрос главе минприроды РФ Дмитрию Кобылкину.

В свою очередь глава минприроды заявил, что относится к той «категории людей, которые не могут не выполнить поручение президента» и является категорическим противником переноса реформы.

«Нам некуда ее дальше переносить. Мы ее переносили три года. Есть безусловно субъекты Российской Федерации, где реально тяжелая ситуация, и они требуют переноса. Но переноса не всей реформы!», — подчеркнул министр.

По поводу ситуации, когда регионы не принимают тарифы в рамках программы по обращению с ТКО, глава ведомства заметил, что причиной такому поведению ожидание действий со стороны ФАС:

«Почему территории не принимают тарифы? Потому что не понимают ограничения роста, какое ограничение ФАС им поставит. Нет ограничения роста, нет утверждённого тарифа.

Но выбраны регоператоры, нарисованы схемы. Мы дали люфт для того, чтобы они могли поменять региональную схему. Мы максимально делаем комфортный старт и готовим мероприятия по компенсации помощи регионам, если вдруг что-то пойдет не так. Мы же не самоубийцы! Мы не хоти взорвать страну. Не хотим, чтобы произошли массовые беспорядки и люди вышли на улицы с этим вопросом. Но остановить эту реформу невозможно, иначе мы задохнемся. Нам дышать нечем будет уже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Оренбургской области на основании конкурса определен региональный оператор, который будет отвечать за реализацию схемы обращения ТКО в регионе с 1 января 2019 года — ООО «Природа». На основании соглашения региональный оператор обязан обеспечить сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО. Кроме того, региональный оператор должен заключать договора с населением, предприятиями и организациями, с операторами по обращению с ТКО, которые владеют объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО. Также в его обязанности входит внедрение раздельного накопления ТКО в соответствии с порядком накопления и сбора ТКО на территории Оренбургской области, обеспечение спутникового мониторинга всех транспортных средств, которые перевозят отходы до полигона.

Ранее, как сообщает областное министерство природы и имущественных отношений для решения вопросов с обращением ТКО в Оренбургской области в 2016 году была составлена, а в 2018 — принята с доработками территориальная схема обращения с ТКО.

По данным инфомресурсов, летом назывался ориентировочный тариф за вывоз мусора — 2,73 рубля за килограмм ТКО.

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