Военных прокуроров Украины пригласили посетить Крым

Симферополь, , 11:49 — REGNUM Представители военной прокуратуры Украины, объявившие накануне в розыск российских пограничников из-за инцидента в Керченском проливе, могут приехать в Крым для объяснения своих взглядов на произошедшее, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Зачем было объявлять их в розыск? Пусть представители Украины приезжают в Крым и лично объяснят свою позицию. Никто ни от кого не прячется», — цитирует его слова РИА Новости.

По мнению Фикса, российские пограничники действовали профессионально, доказав, что они действительно «настоящие защитники Родины».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы РФ. Два катера и буксир были доставлены в Керчь, экипажи украинских кораблей позднее были арестованы по решению суда.

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