Москва, , 11:44 — REGNUM Если Киев вынудит российский бизнес покинуть Украину, рабочие места в стране, безусловно, сократятся. Так прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Анны Герман о последствиях антироссийских санкций профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта, сообщает 5 декабря RT.

«Но дело в том, что в современной Украине политика в отношении России доминирует над экономическими интересами», — отметил он.

По словам эксперта, таковы «успехи» сегодняшней политической элиты Украины. Последние решения и законы, принятые украинскими властями, вытесняют российский бизнес. Так, из-за авантюризма Киева опустела газотранспортная система Украины. Это вынудило Москву заниматься обоими газопроводами: «Турецким потоком» и «Северным потоком — 2», сказал Почта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман раскритиковала лозунг Порошенко «прочь от Москвы» и предложения наказать Россию санкциями. Она заявила, что жители Украины лишатся рабочих мест, если российские предприниматели свернут бизнес на территории страны.

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