МИД РФ: военное положение на Украине — ширма для провокаций в Донбассе

Москва, , 11:42 — REGNUM Введение военного положения на Украине является ширмой для организации очередной провокации в Донбассе, заявила 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Военное положение — это камуфляж, ширма, за которой Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию», — заявила Захарова.

По ее словам, в МИД РФ предполагают, что это все будет подаваться как некое свидетельство очередной «агрессии России».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября три военных украинских корабля были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы с РФ и совершение опасных манёвров в Керченском проливе.

После этого инцидента президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл на территории десяти областей страны военное положение сроком на месяц.

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