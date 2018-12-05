МИД РФ: военное положение на Украине — ширма для провокаций в Донбассе

Москва, 5 декабря 2018, 11:42 — REGNUM Введение военного положения на Украине является ширмой для организации очередной провокации в Донбассе, заявила 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Военное положение — это камуфляж, ширма, за которой Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию», — заявила Захарова.
По ее словам, в МИД РФ предполагают, что это все будет подаваться как некое свидетельство очередной «агрессии России».
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября три военных украинских корабля были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы с РФ и совершение опасных манёвров в Керченском проливе.
После этого инцидента президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл на территории десяти областей страны военное положение сроком на месяц.
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