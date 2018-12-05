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Владимирский губернатор забрал заместителя у спикера Заксобрания

Политика

Врио заместителя губернатора назначен Вячеслав Климанов

Владимир, 5 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Бывший помощник спикера Заксобрания Владимирской области Вячеслав Климанов назначен врио заместителя губернатора. Об этом 5 декабря сообщили пресс-служба региональной администрации. Вячеслав Климанов будет руководить представительством администрации области при правительстве РФ.

Указ о назначении подписал губернатор Владимир Сипягин. По данным пресс-службы, новый врио заместителя главы области родился в Московской области. В начале своей карьеры работал тренером плавательного бассейна, а после перешел в Дзержинский районный совет народных депутатов Москвы. В 1994 году Вячеслав Климанов был назначен в администрацию президента, где занимал различные посты, вплоть до заместителя начальника департамента массовых мероприятий протокольно-организационного управления.

«С 2011 года трудовая биография Вячеслава Климанова тесно связана с Владимирской областью. В нашем регионе он руководил аппаратом Законодательного Собрания, затем был помощником председателя ЗС по работе с Федеральным Собранием Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что до недавнего времени пост занимал Виталий Азаров, который подал в отставку в конце ноября. Отметим, что он стал седьмым замгубернатора, добровольно покинувшим должность. Так, ранее уволились Алексей Конышев, который курировал промышленность и экономическое развитие, Сергей Невзоров (развитие информационного общества), Михаил Колков (социальная политика), Ренат Чагаев (строительство), Лидия Смолина (ЖКХ) и Александр Лобаков, который руководил аппаратом администрации.

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