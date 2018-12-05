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Индонезия надеется на увеличение количества туристов из Японии

Политика

В настоящее время японские туристы отправляются только на остров Бали

Токио, 5 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Советник посольства Индонезии в Токио Эко Юнор заявил, что перед ним стоит непростая задача по увеличению количества японских туристов, прибывающих в страну, сообщает Antaranews.

Об этом советник заявил во время программы Jenesys 2018, проводимой японским центром международного сотрудничества.

«В настоящее время японские туристы отправляются только на остров Бали», — отметил Эко Юнор, добавив, что для Индонезии было непросто продвигать другие туристические направления, такие как озеро Тоба и остров Комодо.

По словам советника, именно потому, что японские туристы выбирают одно и тоже направление, количество туристов из Японии не увеличивается.

Между тем, число туристов из Индонезии, посещающих Японию, ежегодно составляет 30%. Эта цифра объясняется тем, что ряд авиарейсов предоставляет бесплатные визы для тех, кто пользуется электронными паспортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе Jenesys 2018 приняли участие представители шести индонезийских СМИ, а именно LKBN Antara, Kompas, Jakarta Post, Rakyat Merdeka, Metro TV и TVRI. Мероприятие нацелено на обмен мнениями по вопросам политики, культуры и экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония пригласила индонезийские СМИ поучаствовать в программе Jenesys 2018

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Туризм
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