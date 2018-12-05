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Депутат и.о. мэра Ярославля: Вы к нам надолго?

Политика

Владимир Волков сказал, что готов работать хоть два срока

Депутат и.о. мэра Ярославля: Вы к нам надолго?
Владимир Волков

Ярославль, 5 декабря 2018, 11:19 — REGNUM  5 декабря на заседании муниципалитета Ярославля депутаты поинтересовались, какое время готов работать мэром города основной кандидат на этот пост, действующий и.о. мэра Владимир Волков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело в том, что в августе 2017 года Владимир Волков был избран на 5 лет мэром Переславля и обещал работать в городе, однако покинул его в 2018 году и перешел на работу в Ярославль.

Вы к нам надолго? Вы останетесь или вместе с командой Дмитрия Юрьевича (Миронова — губернатора Ярославской области — ИА REGNUM ) продолжите карьерный рост? — спросил депутат Дмитрий Петровский.

В ответ Владимир Волков заявил, что готов работать в Ярославле даже более одного срока.

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