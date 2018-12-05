Барзани провел встречу с послом Ливана

Багдад, , 11:22 — REGNUM Политик Масуд Барзани, который является национальным лидером иракских курдов, провел встречу с министром иностранных дел Ливана Гебраном Бассилем, сообщает 5 декабря Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности ситуацию на Ближнем Востоке.

Ливанский дипломат высоко оценил роль пешмерга в борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Масуд Барзани является национальным лидером иракских курдов. Несмотря на то, что он ушел в отставку с поста президента Иракского Курдистана, он по-прежнему является наиболее влиятельным политиком в регионе.

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