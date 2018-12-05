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Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения

Политика

В них наблюдается самая высокая заболеваемость диабетом

Москва, 5 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  В правительстве озабочены предотвращением болезней, связанных с питанием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 сентября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

«Наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», — заявила Голикова.

По её словам, в ближайшие годы национальными проектами предусмотрен комплекс мер для внедрение «здоровьесберегающих технологий» и улучшение межведомственного взаимодействия в сфере здравоохранения, стимулирования здорового образа жизни и спорта.

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«Правительственный час» в СФ вице-премьера Т. Голиковой
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