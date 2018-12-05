Деньги на улучшение домов престарелых получат 17 регионов — Голикова

Москва, , 11:09 — REGNUM В 2019 году соцучреждения для проживания пожилых граждан будут масштабно профинансированы из федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 сентября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

«Впервые в федеральном бюджете так масштабно выделяются средства на создание комфортных условий проживания пожилых граждан в соцучреждениях, формирования условий их пребывания, приближённых к домашним. Уже в 2019 году 17 регионов получат необходимые для этого средства, в том числе республики Мордовия, Хакасия, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Новгородская, Омская области», — заявила Голикова.

При этом предусмотрены мероприятия и по вовлечению негосударственного сектора в предоставлении комфортных условий проживания таких граждан, указала она.

«Предполагается, что в 2019—2021 годах на эти цели будет направлено из федерального бюджета порядка 25 млрд рублей, а за шесть лет — 41,7 млрд рублей. При этом хочу обратить внимание, что 2019 год ещё не начался, но субъекты, которые просили финансовые ресурсы и говорили о готовности в 2019 году, уже от финансовых ресурсов отказываются», — добавила вице-премьер.