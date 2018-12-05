Киев заговорил об «автоматическом» прекращении двусторонних договоров с РФ

Киев, , 11:08 — REGNUM Украина не обязана соблюдать международные договоры с Россией, которую Киев считает «государством-агрессором». В этом уверены внефракционные депутаты Верховной рады, представляющие националистическую партию «Свобода», которые внесли на рассмотрение в парламент законопроект об автоматическом прекращении двусторонних договоров с Россией.

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В проекте документа, опубликованного 5 декабря на сайте украинского парламента, отмечается, что «прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Рады о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году. В документе закреплены принципы стратегического партнёрства, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства двух стран не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в Верховной раде. Предполагается, что договор будет расторгнут с 1 апреля 2019 года.

В сентябре 2018 года украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости пересмотра договорно-правовой базы в отношениях с Россией «в условиях новой реальности».