Кобылкин рассказал о тарифах на мусор

Москва, , 11:02 — REGNUM Нормативы на утилизацию мусора в регионах завышены, и по возможности с этим боремся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в Госдуме.

«Мы отдаем отчет, что эта реформа очень сложная, дальше ее переносить смысла мы не видим, потому что во многих территориях полигоны уже фактически себя изжили, это надо признать как факт», — сказал министр.

Министерство ведет мониторинг всех регионов.

«Мы уже несколько совещаний проводили и с губернаторами, и с министрами, и безусловно с региональными операторами… ФАС проводит ряд мероприятий для того, чтобы сделать фиксацию роста этого тарифа», — сказал он.

В некоторых субъектах РФ нормативы завышены.

«Это факт, мы это видим. По нескольким причинам. Кто-то, может быть, находится в близких отношениях с регоператорам, может быть, еще какие-то причины. Мы это видим, наблюдаем и по мере возможности с этим боремся. ФАС не даст сделать рост тарифов более 4−5 процентов, это факт», — заверил Кобылкин.

«Мы не можем сделать маленький тариф, регоператоры не наработают тогда необходимого, как мы его называем, жирка, чтобы реализовать реформу, чтобы сделать сортировку и построить перерабатывающие комплексы, чтобы участвовать в этом процессе. Потому что с 2020 года тариф будет регулируем 4 процентами роста. Мы не можем сделать его высоким, потому что это ляжет на карман населения. Многие субъекты, у кого есть возможность, закладывают компенсанционные мероприятия», — пояснил он.