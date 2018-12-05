Голикова назвала самые проблемные регионы по смертности населения

Москва, , 10:53 — REGNUM Наиболее сложная ситуация по смертности в России наблюдается в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях. Как передаёт корреспондент, об этом 5 сентября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

«Наиболее тревожная ситуация по смертности сегодня наблюдается в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях», — заявила Голикова.

На изменение негативных демографических тенденций направлены мероприятия национальных проектов. Так, в рамках проекта «Демография» предусматривается для всех 85 регионов страны меры, мотивирующие семьи к рождению семей, указала она.

По словам вице-премьера, меры включают механизмы материнского капитала, выплаты при рождении третьего и последующих детей, для чего в бюджетах — федеральном и бюджете пенсионного фонда — на предстоящие три года предусмотрены 1,3 трлн рублей.

Кроме того, будут продолжены мероприятия по льготной ипотеке для семей при рождении вторых, третьих и последующих детей.

По словам Голиковой, за 9 месяцев 2018 года в России фиксируется убыль населения в размере 173,4 тыс. человек.