Индонезия и Индия намерены укреплять двустороннее партнерство

Ченнаи, Индия, , 10:58 — REGNUM Индонезия и Индия подтвердили намерение укреплять двустороннее партнерство в ходе бизнес-форума по налаживанию связей между двумя государствами, организованном агентством по оценке и развитию политики Индонезии в Ченнаи (Индия), сообщает Antaranews.

«Индонезия и Индия попытались найти общие интересы», — заявил глава агентства по оценке и развитию политики Индонезии Сисво Прамоно.

По его словам, стороны намерены предпринять конкретные шаги по укреплению партнерских отношений, особенно в области торговли, инвестиций и туризма, а также для установления более тесных связей с общественностью двух стран.

В бизнес-форуме приняли участие около 100 предпринимателей из Индонезии и Индии.

Сообщается также, что стороны намерены достичь торгового оборота в размере 50 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Индия планируют провести кинофестиваль в ознаменование 70-летия двусторонних отношений.

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