И их осталось четверо: определены претенденты в нижегородские министры

Нижний Новгород, , 10:45 — REGNUM За место нижегородского министра экологии и природных ресурсов бороться будут четыре претендента, отобранных для последнего тура. Среди них — представитель архангельского правительства, действующий заместитель этого же нижегородского министерства и два представителя Москвы и Подмосковья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экспертная комиссия после представления проектов десяти кандидатов выбрала четверых. В их число вошли — начальник отдела обжалования государственных закупок УФАС Москвы Денис Егоров, который ранее работал во ФГУП «РосРАО» (сфера деятельности компании — обращение с радиоактивными отходами), замминистра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Александр Ковальчук, ранее работавший в профильном нижегородском министерстве, а также имеющий опыт работы в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и ЗАО «Управление отходами-НН». Ещё два кандидата — первый замглавы министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина и директор по развитию Московской областной общественной организации «ССР-Теннис», член-корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) Сергей Романов. Последний также был главой администрации городского округа Котельники Московской области.

Среди претендентов был и выходец из Татарии, про которую губернатор однажды сказал, как о площадке для дружеского хантинга. Например, вице-губернатором в июле 2018 года был назначен именно выходец из Татарии — Игорь Носов (бывший глава ОЭЗ «Иннополис»).

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В этот раз в списке претендентов оказал Андрей Погодин, который работал на высоких должностях в Ростехнадзоре и Росприроднадзоре, но в итоговый тур он не попал.

До конца года Глеб Никитин проведёт собеседования с каждым из кандидатов, после чего будет сделан окончательный выбор.

Напомним, пост министра экологии в регионе освободился после ухода в отставку в сентябре 2018 года Арсения Дряхлова.