Косачёв: Власти Киева готовы на вооружённый конфликт на самоуничтожение

Москва, , 10:40 — REGNUM Инцидент в районе Керченского пролива характеризует киевские власти как в высшей степени циничных политиков, которые не остановятся ни перед чем, вплоть до вооружённого конфликта на самоуничтожение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 сентября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации при рассмотрении обращения Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам иностранных государств в связи с угрозой международному миру, безопасности и правам человека со стороны Украины.

«В нём даётся исчерпывающая оценка последним событиям как осознанной провокации со стороны Украины, санкционированной и спланированной властями Киева. Мы сознательно акцентировали внимание не столько на самом инциденте, сколько о последствиях этой опасной авантюры. Президент Порошенко, очевидно, полагает, что своей провокационной политикой он создаёт проблемы для России. Это не так. Украина создаёт проблемы для всего мира. Если говорить о международных последствиях, то среди прочего сорвана встреча на высшем уровне между лидерами России и США, без обсуждения остались острейшие темы современности: от договоров РСМД и стратегическим наступательным вооружениям, до противодействию терроризму и ситуации в Сирии», — отметил сенатор.

По его словам, нанесён огромный ущерб целому блоку глобальных проблем, и всё это в году местечковым и корыстным интересам украинской власти.

«Своими действиями Киев создаёт огромные проблемы не только для глобального мира, но и обычных людей: для жителей Украины и России. В результате последовательного саботажа украинской стороной Минских соглашений не находит своего разрешения трагический конфликт на юго-востоке Украины, а нынешнюю провокацию в Керченском проливе украинская партия войны использует для того, чтобы ввести новые меры против России: запрет на въезд взрослым мужчинам-россиянам и даже выход из договора о дружбе между Украиной и Россией, — указал Косачев. — Кроме того, на наших глазах украинские власти перешли от поощрения раскола в православии к открытым репрессиям против священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата: проводят обыски и допросы в духе практики советских времён, которую столь яростно осуждают новые украинские лидеры».

Все эти шаги — реальные преступления перед прошлыми и будущими поколениями россиян и украинцев, обеспокоен сенатор.

«Есть и ещё последствия — внутренние. И они, судя по всему, единственно важные для Киева. Военное положение введено исключительно в областях с преимущественно русскоязычными областями, где поддержка центральных властей минимальна. Налицо попытка развязать себе руки для подавления любого инакомыслия, либо в принципе отказаться от выборов и присвоить себе власть незаконным путём, ничем не отличающимся от переворота 2014 года», — сказал парламентарий.

Инцидент в районе Керченского пролива тщательно готовили, а возможно, и согласовывали со спонсорами украинской «назалежности» за рубежом, подчеркнул он.

«Мы имеем дело с высшей степени циничными политиками, которые не остановятся ни перед чем, вплоть до вооружённого конфликта на самоуничтожение. Наш долг — сообщить об этом миру, нашим коллегам в зарубежных парламентах, которые сегодня часто черпают информацию от политиков, заранее оправдывающих всё, что бы ни выкинули их подопечные в Киеве», — сказал Косачев.

«Поэтому в нашем обращении мы заявляем о том, что в этой критической ситуации в равной степени недопустимо и потакать украинским властям, и отмалчиваться. И то, и другое будет только поощрять Киев к новым авантюрам», — заявил парламентарий.

Отметим, что обращение Советом Федерации было принято единогласно: 159 сенаторов проголосовали «за», воздержавшихся и проголосовавших «против» нет.

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